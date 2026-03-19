Die Schweizer Curlerinnen schlagen an der WM in Calgary innert weniger Stunden Norwegen (8:4) und die USA (8:2) und sind weiter auf Halbfinal-Kurs.

Es sind die Siege Nummer 8 und 9 für die Equipe des CC Grasshoppers.

Im 11. und vorletzten Spiel der Round Robin fordert die Schweiz am Freitag ab 16:00 Uhr Italien heraus (live bei SRF).

Die Schweizerinnen setzen ihre Erfolgsserie an der WM in Calgary fort. Nach dem deutlichen 10:1-Sieg gegen Australien liess das Team von Skip Xenia Schwaller auch gegen Norwegen und die USA nichts anbrennen. Mit den Erfolgen Nummer 8 und 9 rückte die Equipe des CC Grasshoppers, die bei ihrer WM-Premiere einzig die Auftaktpartie verloren hat, ihrem ersten Zwischenziel näher: als eines der besten zwei Teams der Round Robin direkt in die Halbfinals einzuziehen. Ganz so weit war es nach dem Erfolg gegen die USA allerdings noch nicht.

Die US-Amerikanerinnen, die an diesem Turnier erst einen Sieg feiern konnten, erwiesen sich trotz ihrer schwachen Statistik als hartnäckige Gegnerinnen. Nach 5 Ends und einer hauchdünnen Millimeterentscheidung gegen die Schweiz stand es ausgeglichen 2:2. Im 6. End gelang Schwaller und Co. mit einem Dreierhaus die Vorentscheidung, 2 Ends und insgesamt drei gestohlene Steinen später warfen die USA das Handtuch. Die Schweiz gewann am Ende doch noch deutlich mit 8:2.

Halbfinal-Quali in eigenen Händen

Gegen Norwegen hatten die Schweizerinnen mit einem starken Beginn für klare Verhältnisse gesorgt. Sowohl im ersten als auch im dritten End gelang ihnen ein Zweierhaus. Nach einem weiteren Punkt im späteren Verlauf gaben die Norwegerinnen, die im Turnier bislang erst zwei Siege verbucht hatten, nach neun Ends beim Stand von 8:4 auf.

Die Halbfinal-Qualifikation haben Xenia Schwaller, Selina Gafner, Fabienne Rieder und Selina Rychiger in den eigenen Händen. Dafür braucht es noch einen Sieg.

So geht's weiter

Am Freitag stehen für die Schweizerinnen die letzten beiden Partien der Round Robin an. Um 16:00 Uhr Schweizer Zeit geht es gegen Italien, ehe um 21:00 Uhr zum Abschluss die Schwedinnen warten. SRF überträgt beide Partien live.

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