Legende: Reagieren auf die Auftaktniederlage Die Schweizer Curlerinnen. Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Die Schweizer Frauen finden die passende Antwort auf die Auftaktniederlage an der Curling-WM in Calgary.

Nach dem 3:6 gegen Japan können Xenia Schwaller und Co. China mit .6:5 bezwingen

Der nächste Schweizer Gegner ist in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) Südkorea.

Das junge Schweizer Team um Skip Xenia Schwaller (alle zwischen 22 und 23 Jahre alt) hat die Curling-WM mit einer Niederlage und einem Sieg in Angriff genommen. Im ersten Einsatz vermochten die Schweizerinnen noch nicht zu überzeugen. Gegen Japan kamen Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner erst im 6. End zum ersten Punkt – da hatten die Gegnerinnen bereits mit 3:0 geführt.

Die Hypothek wog zu schwer, Japan erhöhte gleich im nächsten End auf 5:1. Die Schweiz kam zum Schluss nur noch auf 3:6 heran.

Reaktion geglückt

Im zweiten Spiel nur wenige Stunden später gelang Schwaller und Co. eine Reaktion. Gegen China erzitterten sie sich einen 6:5-Erfolg. Lange befand sich die Partie auf Messers Schneide. Die Entscheidung führte die Schweiz mit dem Punkt zum 6:5 erst im 10. End herbei.

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