Die Schweizer Männer sind mit 2 Erfolgen in die WM in Ogden (USA) gestartet.

Dem 11:9 gegen Polen lassen sie ein 8:1 gegen Norwegen folgen.

Die 3. Partie bestreitet das Glarner Team in der Nacht auf Sonntag gegen Japan (ab 03:00 Uhr live im SRF-Stream).

Das sieht man nicht alle Tage und war für die Schweizer Equipe im Skip Marco Hösli vielleicht ein Novum: In der 2. WM-Partie gegen Norwegen hatten die Glarner im 8. (!) End erstmals den Hammer, sprich, das Recht des letzten Steins.

Zuvor hatten die Schweizer den bedauernswerten Nordländern im 1., 2., 3., 5. und 6. End jeweils einen Stein zur 5:0-Führung gestohlen. Zweimal musste dabei nachgemessen werden – die entscheidenden Millimeter lagen dabei auf der Seite der WM-Neulinge aus der Schweiz. Erst im 7. End vermochte Norwegen mit Skip Andreas Haarstad endlich einen Punkt schreiben – zum 1:5.

So hatten Justin Hausherr, Simon Gloor, Marco Hösli und Philipp Hösli im 8. End erstmals das Recht des letzten Steins – und sie nutzten diesen Vorteil viel besser als Norwegen. Mit einem perfekten letzten Versuch sorgte Philipp Hösli für ein Dreierhaus. Das war zu viel für die Norweger, welche die Begegnung aufgaben.

Wilde Auftaktpartie gegen Polen

Für die Glarner Equipe war es der 2. Sieg im 2. WM-Spiel. In der Nacht auf Samstag hatten die Schweizer Meister Polen in einer wilden Begegnung 11:9 besiegt. Die Schweiz erarbeitete sich bis zum 4. End eine scheinbar komfortable 5:1-Führung. Die Polen schlugen aber vehement zurück – zuerst mit einem Dreierhaus, dann mit einem gestohlenen Viererhaus zum 8:5.

Das Team um Skip Marco Hösli antwortete aber auf bestmögliche Weise: Die Schweizer konterten ebenfalls mit einem Viererhaus und rissen die Führung im 7. End damit wieder an sich (9:8). Diese gaben sie in der Folge nicht mehr preis.

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