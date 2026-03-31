Die Schweizer Curler feiern an der WM in Ogden (USA) am Montag Ortszeit zwei Siege gegen China und Deutschland.

Mit sechs Erfolgen aus den bisherigen sieben Partien befindet sich die Equipe um Skip Marco Hösli auf Halbfinal-Kurs.

Am Dienstag um 22:00 Uhr Schweizer Zeit steigt das Spitzenspiel gegen die noch ungeschlagenen Schweden – live im SRF-Stream.

Skip Marco Hösli und sein Glarner Team haben bei ihrer WM-Premiere bewiesen, dass die deutliche 1:7-Klatsche gegen Italien im fünften Round-Robin-Spiel nur ein Ausrutscher gewesen war.

Am Montag fuhr die Schweiz im US-amerikanischen Ogden die Siege Nummern 5 und 6 ein und liegt damit bestens im Rennen um ein Weiterkommen. Nach elf der total 20 Round-Robin-Sessions belegen Marco Hösli und seine Mitstreiter Justin Hausheer, Simon Gloor und Philipp Hösli hinter Schweden Rang 2 in der Tabelle.

Siege gegen China und Deutschland

In der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit lieferten sich die WM-Debütanten ein enges Duell mit Deutschland. Keinem der beiden Teams gelang es, einen Stein zu stehlen. Dank zweier Zweierhäuser im Vergleich zu einem der Deutschen erspielte sich die Schweiz im 10. End das Recht des letzten Steins – und wusste dieses zu nutzen.

Der Schweizer Fourth, Philipp Hösli, traf mit dem letzten Stein den shot liegenden deutschen Stein und blieb mit dem eigenen shot liegen. Damit holten sich die Schweizer den entscheidenden Punkt zum 7:6-Erfolg.

Einige Stunden zuvor hatte sich die Partie gegen China bedeutend weniger nervenaufreibend gestaltet. Nach einem gestohlenen Stein im 5. End führte die Schweiz bereits bei Spielhälfte komfortabel mit 5:1. Dieses Polster gab das Glarner Team nicht mehr preis. Mit einem Zweierhaus im 8. End stellten sie auf 8:2, ehe die Chinesen vorzeitig das Handtuch warfen.

So geht's weiter

Am Dienstag stehen die Schweizer nur einmal im Einsatz, allerdings wartet ein harter Brocken auf die Equipe um Skip Hösli. Um 22:00 Uhr Schweizer Zeit heisst der Gegner Schweden. Das Team um den hochdekorierten Skip Niklas Edin steht nach sieben Partien noch mit einer weissen Weste da. Die Partie gibt es wie gewohnt im SRF-Livestream.

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