Die Schweizer Curler um Skip Marco Hösli mussten an der WM in der Nacht auf Montag erstmals als Verlierer vom Eis.

Die Schweizer WM-Debütanten haben in Ogden (USA) den ersten Rückschlag einstecken müssen. Das Glarner Team mit Justin Hausherr, Simon Gloor, Marco Hösli und Philipp Hösli unterlag in seinem fünften Spiel in der Round Robin Italien deutlich mit 1:7.

Nach vier Umgängen lagen die Schweizer nach einem gestohlenen Stein 0:3 in Rückstand. Im siebten End schrieben die Italiener ein Viererhaus und erzwangen somit das vorzeitige Händeschütteln.

Gegen Tschechien gezittert

Am späten Sonntagabend Schweizer Zeit hatten Hösli und Co. gegen Tschechien mit einem 9:7 noch den vierten Sieg am Stück einfahren können. Dabei geriet die Equipe aber unnötig in Bedrängnis.

Sie starteten mit einem 7:4-Vorsprung in das zehnte End, kassierten aber ein Dreierhaus zum Ausgleich. Der letzte Stein im Zusatz-End ermöglichte dem Glarner Team ein Zweierhaus zum Sieg.

In der Rangliste liegt die Schweiz hinter Schweden, das bisher alle fünf Spiele gewonnen hat, auf Platz 2. Die nächste Partie bestreitet das Team um Skip Hösli am Montagabend gegen China (22:00 Uhr Schweizer Zeit, live im SRF-Stream).

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