Das Team um Skip Marco Hösli steht an der Curling-WM im US-Bundesstaat Utah auch nach drei Spielen mit weisser Weste da.

Legende: Alles unter Kontrolle Die Schweiz im Spiel gegen Japan. SRF

Die Schweizer Curler haben an der WM in Ogden einen weiteren Sieg gefeiert. Nach Polen und Norwegen setzte sich das Glarner Team mit Justin Hausherr, Simon Gloor, Marco Hösli und Philipp Hösli auch gegen Japan durch. Dem Schweizer Quartett gelang im 9. End ein Dreierhaus zum 8:3. Das 10. End wurde nicht mehr gespielt.

Die WM-Debütanten zeigten gegen Japan eine kontrollierte Partie. Gleich zu Beginn konnten Skip Marco Hösli und sein Team zwei Steine schreiben. Das Momentum lag in der Folge stets auf Seiten der Schweizer. Auch nach dem Ausgleich der Japaner zum 3:3 im 5. End machte sich keine Nervosität breit. Ein gestohlener Stein im 8. End ebnete den Schweizern letztlich den Weg zum Sieg.

Zusammen mit Schweden führt die Schweiz die Rangliste derzeit an, beide Teams stehen nach drei Spielen mit drei Siegen da. Nächster Gegner ist am Sonntagabend um 22:00 Uhr Schweizer Zeit Tschechien. In der Nacht auf Montag (03:00 Uhr) treffen die Schweizer dann auf Italien. Beide Spiele gibt's im Livestream zu sehen.

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