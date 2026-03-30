Die Schweizer Curler um Skip Marco Hösli gewinnen an der WM in den USA auch ihre vierte Partie und bleiben ungeschlagen.

Die Schweizer WM-Debütanten liefern in Ogden weiter ab. Das Glarner Team mit Justin Hausherr, Simon Gloor, Marco Hösli und Philipp Hösli schlug Tschechien in ihrem vierten Spiel in der Round Robin mit 9:7 nach Zusatzend und blieb damit auch nach vier Partien unbesiegt.

Gegen die Tschechen machten es die Schweizer aber unnötig spannend. Mit einem komfortablen Vorsprung von 7:4 ging das Glarner Team ins letzte End. Tschechien mit Skip Lukas Klima besass aber das Recht des letzten Steins. Tatsächlich zeigten die Schweizer dann ein fehlerhaftes End und ermöglichten den Tschechen mit einem Dreierhaus noch den Ausgleich. Im Zusatzend hielten die Schweizer Nerven dann aber wieder: Dank einem Zweierhaus siegte das Team von Skip Marco Hösli doch noch.

Die nächste Partie bestreitet das Team bereits in der Nacht auf Montag. Ab 03:00 Uhr Schweizer Zeit messen sich Hösli und Co. mit Italien. Im Livestream können Sie die Partie gegen die Italiener, die bislang mit einer ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen dastehen, mitverfolgen.

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