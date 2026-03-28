Das Glarner Team um Skip Marco Hösli startet mit einem 11:9-Sieg gegen Polen in seine erste WM.

Legende: WM-Einstand geglückt Die Schweizer Curler behalten gegen Polen kühlen Kopf. SRF

Die Schweizer Curler haben im US-Bundesstaat Utah einen gelungenen WM-Einstand gefeiert. Justin Hausheer, Simon Gloor, Marco Hösli und Philipp Hösli feierten in ihrem ersten Round-Robin-Spiel gegen Polen einen 11:9-Sieg. Dem Erfolg war ein wildes Hin und Her vorausgegangen.

Die Schweizer erarbeiteten sich bis zum 4. End eine scheinbar komfortable 5:1-Führung. Die Polen schlugen aber vehement zurück – zuerst mit einem Dreierhaus, dann mit einem gestohlenen Viererhaus, so dass sich die Glarner Curler plötzlich mit einem 5:8-Rückstand konfrontiert sahen.

Das Team um Skip Marco Hösli antwortete aber auf bestmögliche Weise: Die Schweizer konterten ebenfalls mit einem Viererhaus und rissen die Führung im 7. End damit wieder an sich. Diese gaben sie in der Folge nicht mehr preis. Die Polen gratulierten den Schweizern nach dem 9. End vorzeitig zum Sieg.

Nächster Gegner der Schweiz ist am Samstagnachmittag um 16:00 Uhr (im Livestream) Norwegen.

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