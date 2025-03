Nach hartem Kampf: Schweizerinnen zum 6. Mal in Folge im Final

Curling-WM in Südkorea

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni gewinnen in Uijeongbu (KOR) den WM-Halbfinal gegen China 4:2.

Für die Schweizerinnen ist es der 6. WM-Finaleinzug in Serie, es winkt der insgesamt 11. WM-Titel.

Der entscheidende Stein in einer lange taktisch geprägten Partie gelingt Alina Pätz im 10. End.

Am Schluss brauchte es nochmals die ganze Klasse von Alina Pätz. Beim Stand von 3:2 für die Schweizerinnen hatten die Chinesinnen im 10. End das Recht auf den letzten Stein. Und weil bereits drei chinesische Steine gut platziert im Haus lagen, waren die Schweizer Aussichten gar nicht so rosig.

Doch Pätz gelang ein starker letzter Stein: Nach einem Double-Takeout lag die Schweiz wieder shot. Und es sollte noch besser kommen, denn Rui Wang versagten beim allerletzten Stein die Nerven. Dieser geriet viel zu kurz, sodass China das Zusatzend verpasste und die Schweizerinnen noch einen Stein zum 4:2-Schlussresultat stehlen konnten.

6 Nuller-Ends in Serie

Es war ein langer und harter Kampf, den das Team des CC Aarau zu bewältigen hatte. Nach einer frühen 2:0-Führung direkt im ersten End folgten ganze sechs Nuller-Ends in Folge. Die Chinesinnen beschränkten sich darauf, mit ihrem jeweils letzten Stein jenen der Schweizerinnen aus dem Haus zu spedieren.

Bis sie im 8. End von einem Missgeschick von Pätz profitieren konnten und dank einem Zweierhaus zum 2:2 ausglichen. Mit dem Recht des letzten Steins gingen die Schweizerinnen im 9. End mit 3:2 wieder in Front. Im letzten End sahen sich Tirinzoni, Pätz, Selina Witschonke und Carole Howald nach einem Double-Takeout Chinas erst wieder unter Druck, Howald gelang jedoch die direkte Antwort – ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg in den WM-Final.

Wieder gegen Kanada

In diesem stehen die Schweizerinnen zum bereits 6. Mal in Serie. Nachdem sie von 2019 bis 2023 Weltmeisterinnen geworden waren, schaute 2024 Silber heraus – Gastgeber und Rekordweltmeister Kanada holte sich Gold.

Im Final kommt es nun zum Wiedersehen, weil sich die Kanadierinnen im anderen Halbfinal gegen Südkorea 6:5 durchsetzten. Sie waren es auch, die der Schweiz in der Round Robin die bislang einzige Niederlage an dieser WM zugefügt hatten. Die Entscheidung um Gold gibt es am Sonntag ab 8 Uhr live bei SRF.

