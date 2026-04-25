Bei der Curling-WM im Mixed-Doppel in Genf müssen sich Stefanie Berset und Philipp Hösli Deutschland mit 6:7 beugen.

Legende: Knappe Niederlage zum Auftakt für Philipp Hösli und Stefanie Berset. Keystone/EPA/Martial Trezzini

Bis zum 6. von maximal 8 Ends hatte das Schweizer Mixed-Doppel Stefanie Berset und Philipp Hösli in Genf mit 4:2 vorne gelegen – viel fehlte zum idealen Auftakt bei der Heim-WM also nicht mehr. Doch dann drehte das deutsche Curling-Duo Sixten Totzek und Kim Sutor auf.

Die beiden schrieben 2 Steine und glichen zum 4:4 aus. Berset und Hösli antworteten darauf zwar ebenfalls mit einem Zweierhaus zum 6:4. Doch im 8. End gelang Totzek und Sutor mit einem Dreierhaus der perfekte Schluss zum knappen 7:6-Sieg. Die Schweiz trifft in der Gruppe B noch auf Kanada, Finnland, Italien, Schottland, Tschechien, Ungarn, Südkorea und die USA – als nächstes wartet das US-Duo (Sonntag, 10:00 Uhr).

2 Gruppen à 10 Teams

Die besten 3 Teams der Gruppen A und B qualifizieren sich für die K.o.-Duelle. Das Duo auf Platz 10 der jeweiligen Gruppe steigt direkt ab, die Teams auf den Rängen 8 und 9 ermitteln in Relegationsduellen 2 weitere Absteiger. Das Turnier endet mit dem Final am 2. Mai.