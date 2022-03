Mit dem 14. Sieg im 14. Spiel würde die Schweiz in Prince George den 3. WM-Titel in Folge klarmachen. Finalgegner ist Südkorea.

Vor gut einem Monat schlossen die Schweizer Curlerinnen des CC Aarau an den Olympischen Spielen die Round Robin mit 8:1 Siegen auf Platz 1 ab. Doch dann ging zuerst der Halbfinal etwas überraschend gegen Japan verloren. Und anschliessend verlor man auch das Spiel um Platz 3 gegen Schweden. Trotz überragender Vorrunde stand die Schweiz am Ende mit leeren Händen da.

Das gleiche Schicksal wird dem Team um Skip Silvana Tirinzoni und Fourth Alina Pätz an der WM im kanadischen Prince George nicht widerfahren. Nach ihrer makellosen Vorrunde mit 12:0 Siegen behielten die Schweizerinnen auch im Halbfinal kühlen Kopf. Mit einem 7:5 gegen Schweden gelang die Olympia-Revanche. Im Finalspiel gegen Südkorea winkt dem eingespielten Team in der Nacht auf Montag nun mehr als Gold.

Tirinzoni und Co. streben nach dem «perfekten Turnier». Schlagen sie Südkorea nach den Siegen bei Olympia (8:4) und in der WM-Vorrunde (8:5) abermals, würden die Schweizerinnen die Welttitelkämpfe mit einer Bilanz von 14:0 abschliessen. Das war zuvor einzig den Kanadierinnen um Skip Jennifer Jones 2018 gelungen. «Wir wollen so wenige Fehler wie möglich machen und voller Selbstvertrauen spielen. Dann könnte es klappen», blickt Tirinzoni auf das Duell gegen Südkorea voraus.

Pätz winkt 5. WM-Gold – Howald auch

Im Falle eines Sieges wäre es der 3. WM-Titel in Folge für die Curlerinnen des CC Aarau. Das ist bislang noch keiner Equipe gelungen. Pätz greift gar nach ihrer 5. persönlichen WM-Goldmedaille. 2012 als Ersatzspielerin im Team von Mirjam Ott und 2015 als Skip der Equipe von Baden Regio hatte die 32-jährige Urdorferin bereits reüssiert.

Für Tirinzoni, Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat wäre es jeweils der 3. WM-Titel. Carole Howald, die im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland eingesetzt wurde, könnte wie Pätz schon zum 5. Mal Gold gewinnen. Wie schon in den Turnieren 2014, 2015, 2016 und 2021 kommt ihr in Prince George abermals die Rolle der Ersatzspielerin zu.