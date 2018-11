Niklas Edin und Bruce Mouat führen ihre Teams an der EM in Estland in den Final vom Samstag.

Schweden mit Skip Niklas Edin bezwang Deutschland mit 6:3. Die Entscheidung fiel mit einem gestohlenen Zweierhaus im 7. End zum 6:1. Deutschlands Skip Marc Muskatewitz musste sogar ein Viererhaus verhindern.

Die Schweden spielten lange ein fast perfektes Spiel (Quote gelungener Steine: 93 Prozent). Erst im zweitletzten End geriet Edin ein Stein um Zentimeter zu kurz, so dass die Deutschen Resultatkosmetik betreiben konnten. Edin, der erfolgreichste Curler der Gegenwart, kann am Samstag seinen 5. EM-Titel in Serie holen.

Gegner dort ist das schottische Team mit Skip Bruce Mouat. Die Schotten schlugen Italien mit etlicher Mühe 9:6 nach Zusatzend. Die Italiener mit Skip Joel Retornaz retteten sich mit einem Zweierhaus in die Verlängerung, wo die Schotten aber alles klar machten.