In ihrem 11. WM-Einsatz in Calgary (CAN) fahren die Schweizer Curlerinnen den 10. Sieg ein.

Die Equipe von Skip Xenia Schwaller schlägt Italien mit 6:4.

Damit steht das Quartett bei seiner WM-Premiere vorzeitig im Halbfinal.

Die Auftaktniederlage gegen Japan (3:6) ist auch nach elf Partien die einzige Pleite der Schweizer Curlerinnen an der WM in Kanada. Beim 6:4 gegen Italien fuhr die Equipe des CC Grasshoppers den 10. Sieg in Folge ein. Damit stehen die Schweizerinnen schon vor dem abschliessenden Round-Robin-Spiel gegen Schweden (heute ab 21:00 Uhr live in der SRF Sport App) im Halbfinal.

Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner und Skip Xenia Schwaller zeigten abermals eine souveräne, kontrollierte Partie. Italien konnte in keinem End mehr als einen Punkt schreiben. Den Schweizerinnen jedoch gelang im 4. End ein Zweierhaus.

Schwaller zweimal mit dem Zweierhaus

So gingen sie mit einer 4:3-Führung und dem Recht des letzten Steins in das 9. End. Dort glückte Schwaller mit ihrem letzten Stein das nächste Zweierhaus zur 6:3-Führung. Italien um Skip Stefania Constantini wollte sich trotz des klaren Rückstands noch nicht geschlagen geben. Doch auch im 10. End liessen die Schweizerinnen nichts zu und fuhren einen verdienten Sieg ein.

Der Halbfinal mit der Schweiz findet am Samstag um 23:00 Uhr statt (live bei SRF). Der Gegner des Teams Schwaller steht noch nicht fest.

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