In ihrem 11. WM-Einsatz in Calgary (CAN) fahren die Schweizer Curlerinnen den 10. Sieg ein.

Die Equipe von Skip Xenia Schwaller schlägt Italien mit 6:4 und qualifiziert sich vorzeitig für die Halbfinals.

Danach lassen die Schweizerinnen im 12. Einsatz auch noch einen 7:3-Erfolg gegen Schweden folgen und sichern sich den Vorrundensieg.

Die Auftaktniederlage gegen Japan (3:6) ist auch nach dem letzten Round-Robin-Spiel die einzige Pleite der Schweizer Curlerinnen an der WM in Kanada. Beim 6:4 gegen Italien fuhr die Equipe des CC Grasshoppers den 10. Sieg in Folge ein und machte damit vorzeitig die Halbfinal-Quali klar. Danach liessen die Schweizerinnen auch noch ein 7:3 gegen Schweden folgen und sicherten sich Platz 1 nach der Vorrunde.

Schwaller zweimal mit dem Zweierhaus

Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner und Skip Xenia Schwaller zeigten in ihrem 1. Einsatz am Freitag gegen Italien abermals eine souveräne, kontrollierte Partie. Italien konnte in keinem End mehr als einen Punkt schreiben. Den Schweizerinnen jedoch gelang im 4. End ein Zweierhaus.

So gingen sie mit einer 4:3-Führung und dem Recht des letzten Steins in das 9. End. Dort glückte Schwaller mit ihrem letzten Stein das nächste Zweierhaus zur 6:3-Führung.

Italien um Skip Stefania Constantini wollte sich trotz des klaren Rückstands noch nicht geschlagen geben. Doch auch im 10. End liessen die Schweizerinnen nichts zu und fuhren einen verdienten Sieg ein.

Gegen Schweden Rang 1 klargemacht

Gegen Schweden war der Druck dann freilich nicht mehr allzu gross – und trotzdem spielten die Schweizerinnen hochkonzentriert. Nach acht Ends hiess es 7:3 und die Skandinavierinnen gaben auf. So durften sich Schwaller und Co. nicht nur über den 11. Sieg de suite, sondern auch über Platz 1 in der Vorrunde freuen.

Der Halbfinal mit der Schweiz findet am Samstag um 23:00 Uhr statt (live bei SRF). Der Gegner des Teams Schwaller steht noch nicht fest.

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