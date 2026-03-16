An der Curling-WM der Frauen schlägt die Equipe des CC Grasshoppers Südkorea mit 7:6.

Damit stehen die Schweizerinnen nach drei Spielen bei zwei Siegen.

Ihren nächsten Einsatz haben Xenia Schwaller und Co. am Montag um 16:00 Uhr Schweizer Zeit.

Wie schon beim 6:5-Sieg gegen China fiel die Entscheidung zugunsten des jungen Schweizer Quartetts mit Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner auch in der Partie gegen Südkorea erst im letzten End. Mit einem Zweierhaus drehte die Equipe des CC Grasshoppers die ausgeglichene Partie und fuhr einen 7:6-Erfolg ein.

Für die Südkoreanerinnen war es die zweite Niederlage im laufenden Turnier. Die Schweizerinnen rückten mit dem zweiten Sieg in der dritten Partie auf den geteilten vierten Rang vor.

Der nächste Gegner heisst Schottland

Ihre nächste Partie bestreitet das Schweizer Quartett am Montag um 16:00 Uhr Schweizer Zeit. Dann treffen sie auf die schottische Equipe, die nach drei Spielen bei einem Sieg steht.

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