Legende: Neuzugänge für Neo-Skip Alina Pätz Renée Frigo und Stefanie Berset ergänzen nebst Selina Witschonke das Quartett. Keystone/Jean-Christophe Bott

Neu komplettieren Renée Frigo und Stefanie Berset das Team um Alina Pätz und Selina Witschonke. Frigo, die 21-jährige Bündnerin, vertrat die Schweiz im vergangenen Frühling noch an der Juniorinnen-WM. Berset, die 29-jährige Bernerin, gehörte zuletzt zum Team von Corrie Hürlimann und nahm im April an der Seite von Philipp Hösli an der WM im Mixed Doubles teil.

Seit dem Zusammenschluss von Pätz und Silvana Tirinzoni im Jahr 2018 feierte das Team zahlreiche internationale Erfolge. Es gewann vier Welt- und zwei Europameistertitel. Den Schlusspunkt setzte im vergangenen Februar der Silber-Gewinn an den Olympischen Spielen in Cortina. Nachdem Tirinzoni, die im April zurücktrat, stets Skip war, übernimmt Pätz nun diese Rolle. Zuletzt verpassten Tirinzoni und Pätz die WM-Qualifikation gegen das Team von Xenia Schwaller. Diese führte den Grasshopper Club Zürich direkt zum Weltmeistertitel.