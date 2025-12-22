Legende: Ohne Niederlage zum Turniersieg Skip Yannick Schwaller und seinem Team gelang die perfekte Woche. Keystone/AP Lehtikuva/EMMI KORHONEN

Im dritten Anlauf hat es für Yannick Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-van Berkel geklappt. Nach zwei Final-Niederlagen gewannen die WM- und EM-Zweiten erstmals ein Turnier dieser prestigeträchtigen Serie.

Den letzten Schritt zum Erfolg in der kanadischen Provinz Saskatchewan machte das Quartett mit einem 7:4 gegen das schottische Team um Skip Ross Whyte. Schwaller und seine Kollegen schlossen damit eine perfekte Woche ab, während der sie in sieben Partien ungeschlagen blieben.

CC Aarau legte vor

Das Team mit Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz hatte zuvor seinen bereits sechsten Turniersieg in diesem Format unter Dach und Fach gebracht. Im Final liessen die Schweizerinnen der japanischen Equipe mit einem 7:1 keine Chance.

Der neueste Erfolg kommt einer besonderen Genugtuung gleich. In den drei vorangegangenen Turnieren dieser Saison wie auch an der Weltmeisterschaft im März in Südkorea hatte das Quartett des CC Aarau den Final jeweils gegen die Kanadierinnen mit Skip Rachel Homan verloren.