Die SRF-Crew blickt auf die am Sonntag zu Ende gegangene Curling-WM der Männer in Schaffhausen zurück.

Mit einem 6:5-Sieg der Schweden im Final gegen Kanada ist die Curling-WM der Männer in Schaffhausen zu Ende gegangen. Aus Schweizer Sicht endete das Turnier enttäuschend. Für das Quartett um Skip Yannick Schwaller war der Traum von einer Medaille an der Heim-WM bereits nach der Round Robin zu Ende.

Der SRF-Crew, welche die Titelkämpfe vor Ort begleitet hat, bleibt der Event trotzdem in bester Erinnerung. «Das Fairplay war für mich das überraschende und coole an dieser WM», zeigt sich Kommentator Beat Sprecher vom «Spirit of Curling» begeistert. Für Moderator Rainer Maria Salzgeber war der Besenbruch beim Schweizer Sven Michel in der Partie gegen Südkorea beeindruckend. «Da sieht man, zu welchen Athleten die Curlingspieler in den letzten 10 bis 20 Jahren geworden sind.»

Was Sprecher, Salzgeber und Expertin Carmen Müller-Schäfer sonst noch von der WM in Erinnerung bleiben wird, erfahren Sie oben im Video.

Untenstehend die Reaktion von OK-Präsident Michael Stäuble, als am frühen Freitagabend klar war, dass die Schweizer aus der Entscheidung gefallen sind: