Nach 3 Spielen am Sonntag

Die Schweiz gewinnt das Bronze-Spiel bei der WM in Calgary gegen die russischen Curler mit 6:5.

Den Halbfinal verloren die Curler des CC Genf zuvor gegen Schweden klar mit 3:11.

Die Medaillenspiele hatten Skip Peter de Cruz und Co. durch ein 7:6 in den Viertelfinals gegen die USA erreicht.

Schweden verteidigt seinen Titel mit einem 10:5 im Endspiel gegen Schottland.

Das Spiel um Bronze gegen die russischen Curler wogte von Beginn weg hin und her. Die Schweiz startete mit zwei gestohlenen Steinen, konnte sich aber nie absetzen. Nach 5 Ends stand es 3:3. Danach schrieben beide Teams in «ihren» Ends jeweils einen Stein. Bis zum 5:5. Im abschliessenden End nutzten Valentin Tanner, Skip Peter De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz den Vorteil des letzten Steins zum Sieg.

Die Equipe des CC Genf kehrt damit auch von seiner 4. WM mit einer Medaille nach Hause. Bereits 2014, 2017 und 2019 hatte man Bronze gewonnen.

3 Spiele innert 13 Stunden

Die Schweizer Curler hatten am Sonntag ein wahres Mammutprogramm zu absolvieren. Wegen diverser Corona-Fälle im Umfeld des Turniers und den daraus entstandenen Verzögerungen konnten die Genfer ihren Viertelfinal gegen die USA erst um 11 Uhr Lokalzeit spielen.

Kaum hatten sie diesen mit 7:6 gewonnen, stand auch schon der Halbfinal gegen Schweden an (16 Uhr). Hatten die Schweizer den Titelverteidiger in der Round Robin noch geschlagen, setzte es nun ein klares 3:11 ab. Nach dem 3. End hatten De Cruz und Co. noch mit 3:2 geführt. Doch Schweden antwortete mit einem Fünferhaus. Danach stahlen die Nordländer noch 4 Steine, sodass die Schweiz nach 8 Ends aufgab.

Nach dieser Enttäuschung mussten sich die Genfer sofort wieder sammeln und vorbereiten für das Spiel um Bronze gegen die Russen (21 Uhr). Kurz vor Mitternacht endete dieses mit einem 6:5-Erfolg.

3. WM-Titel in Serie für Edin und Co.

Im Endspiel, das parallel zum kleinen Final ausgetragen wurde, schlug Schweiz-Bezwinger Schweden um Skip Niklas Edin die Schotten (Bruce Mouat) dank einem Fünferhaus im 9. End mit 10:5. Für die Skandinavier ist es der 3. Weltmeistertitel in Folge.