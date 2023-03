Die Schweizer Curlerinnen schaffen in Sandviken Einmaliges. Wirklich fassen können sie ihren Erfolg noch nicht.

«Pure Freude» bei Tirinzoni & Co.

«Es ist die pure Freude» – das sagten Silvana Tirinzoni und Alina Pätz im Interview kurz nach dem 4. WM-Titel in Serie. Der lange enge Final gegen Norwegen war dann wegen eines Fehlsteins der Gegnerinnen schneller vorbei als erwartet.

«Mir fehlen die Worte, es war ein sehr nervöses Spiel», resümierte Tirinzoni. «Es hätte auf beide Seiten kippen können», war sie sich bewusst. Denn ihr Team habe es nie geschafft, einen Vorsprung herauszuspielen – auch, weil die Norwegerinnen «sehr schlau» spielten, so der Schweizer Skip.

Wir hätten nie geglaubt, dass dies möglich wäre.

«Es sah nicht so gut aus im 9. und im 10. End. Wieder als Weltmeisterin hier zu stehen, ist unglaublich», freute sich die 43-Jährige. «Was das wirklich heisst, ist noch nicht gesackt», sagte Pätz nach dem Finalsieg.

Die Superlative gehen aus

Für die Leistung der Schweizerinnen gehen die Superlative aus: 4 WM-Titel in Folge, 35 WM-Spiele in Serie gewonnen. Zum zweiten Mal nach 2022 in Prince George mussten die Schweizerinnen im gesamtem Turnierverlauf keine Niederlage hinnehmen. Auch Tirinzoni gingen angesichts dieser Zahlen die Worte aus. «Wir hätten nie geglaubt, dass dies möglich wäre», sagte sie.

Die Leistung der Schweizerinnen ist umso höher einzuschätzen, als auf Ende Saison 2021/22 die Frontend-Spielerinnen Melanie Barbezat und Esther Neuenschwander ihre Karrieren beendet hatten. Nach Bedenkzeit beschlossen Tirinzoni und die auf der wichtigen 4. Position spielende Pätz, weiterzufahren.

Auch mit neuen Spielerinnen unschlagbar

In kürzester Zeit gelang es ihnen, das Team mit starken Spielerinnen aufzustocken: mit der Zugerin Briar Schwaller-Hürlimann, der Tochter des 1998er-Olympiasiegers Patrick Hürlimann, und der Bernerin Carole Howald. Und dass das neu formierte Quartett – das als einziges Team ohne Ersatzspielerin in Sandviken antrat – perfekt harmoniert, hat es in Schweden auf eindrückliche Weise gezeigt.