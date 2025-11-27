Die Schweizer Frauen stehen bei der EM im finnischen Lohja im Halbfinal.

Das Team des CC Zug fährt im letzten Round-Robin-Spiel einen 6:5-Sieg im Zusatzend gegen Norwegen ein.

Der Halbfinal gegen Schottland findet am Donnerstag um 18:00 Uhr statt und ist live zu sehen bei SRF.

Das Curling-Team um Skip Corrie Hürlimann hat bei seinem ersten grossen Turnier den Halbfinal erreicht. Die amtierenden Schweizer Meisterinnen gewannen das neunte und letzte Spiel der Round Robin im Zusatzend mit 6:5 gegen Norwegen und beendeten die Vorrunde mit sechs Siegen auf dem 2. Platz hinter Schweden.

Legende: Volle Konzentration Corrie Hürlimann. SWISSCURLING Association

Gegen Norwegen musste das Zusatzend die Entscheidung bringen. Hürlimann nutzte dabei den Vorteil des letzten Steins und platzierte diesen souverän im fast leeren Haus.

Halbfinal gegen Schottland live bei SRF

Im Halbfinal vom Donnerstagabend (um 18:00 Uhr live bei SRF) trifft die Schweiz auf Schottland. Gegen die Schottinnen fuhren Hürlimann und Co. in der Round Robin einen lockeren 8:3-Erfolg ein, der schon nach sieben Ends feststand.

EM in Lohja