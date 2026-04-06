Die neu gegründete Liga soll aus Curlern dereinst Profi-Sportler machen. Am Montag beginnt die allererste «Saison».

Legende: Nach der WM schon wieder im Einsatz Niklas Edin. Keystone/AP Photo

Nur zwei Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft steht für den schwedischen Sieger Niklas Edin gleich das nächste Curling-Highlight bevor: die «Rock League». In der neu geschaffenen Liga messen sich die besten 60 Curlerinnen und Curler der Welt in 6 Teams. Jede Equipe umfasst 5 Frauen und 5 Männer.

Wo spielen die Schweizerinnen und Schweizer?

In vier von sechs Teams findet sich mindestens einmal die Schweizer Flagge. Alina Pätz ist Captain des Alpine Curling Club, dem auch ihr Partner Sven Michel sowie Selina Gafner angehören. WM-Gold-Skip Xenia Schwaller spielt bei Maple United, Yannick Schwaller gehört Northern United an und Carole Howald sowie Benoît Schwarz-van Berkel sind Teil des Shield Curling Club.

Wie funktioniert der Modus?

Vom 6. bis 12. April messen sich die Teams in verschiedenen Formaten in Toronto. Von Montag bis Freitag steht die Round Robin mit je einem Männer-, Frauen- und Mixed-Doppel-Spiel pro Runde an. Am Samstag ist der «Mixed Fours Day», bei dem jedes Team zwei Quartette à je 2 Männern und Frauen aufstellt. Die beste Round-Robin-Equipe trifft auf die schlechteste, die 2. auf die 5. und so weiter.

Die besten 4 Teams stossen am Sonntag in den Halbfinal vor, wo im Round-Robin-Format um den Finaleinzug gespielt wird. Für die Champions gibt es ein Preisgeld von insgesamt 100'000 US-Dollar.

Wie steht es um die Regeln?

Ziel der «Rock League» ist es unter anderem, Spiele zu verkürzen und den Sport so attraktiver zu machen. Partien mit vier Spielerinnen oder Spielern gehen daher über 7 Ends, im Mixed-Doppel über 8. Statt eines Zusatz-Ends bei Gleichstand würde ein «Draw to the Button» über den Sieger entscheiden. Aufgeben ist zudem nicht erlaubt.

Eine spezielle Regel gibt es zudem im jeweils letzten End einer Partie: Überdeckt ein Stein nach dem 7. End bei Vierer- oder dem 8. bei Mixed-Doppel-Spielen das Loch in der Mitte, zählt dieser Stein doppelt.