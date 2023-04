Das Team um Skip Yannick Schwaller deklassiert Italien in Ottawa mit 11:3.

Nach 8 Ends geben die Italiener auf.

Zum Weltmeister küren sich die Schotten, die im Final überragend spielen und Kanada ebenfalls keine Chance lassen.

Italiens Skip Joël Retornaz erwischte nicht seinen besten Tag: Im 5. End missriet ihm ein Stein komplett: Statt die Schweizer Steine spedierte er einen eigenen Stein aus dem Haus – die Schweizer konnten 3 Steine stehlen und auf 8:0 davonziehen.

Nach der Pause verkürzten die Italiener auf 2:8 – die Schweizer schlugen mit einem Dreierhaus zurück. Nach 8 Ends beim Stand von 11:3 für die Swiss-Curling-Auswahl gratulierten Retornaz und Co. dem Schweizer Skip Yannick Schwaller und seinen Mitstreitern Pablo Lachat, Sven Michel und Benoît Schwarz zu WM-Bronze.

Das letzte End bot noch etwas Besonderes: Mit Scherz-Steinabgaben begeisterten die beiden Teams das Publikum.

Dreifache Revanche

Schwaller gelang mit dem Sieg die perfekte Revanche für das klare Out im letztjährigen Viertelfinal gegen Italien (4:10). Auch in der diesjährigen Vorrunde sowie an der letzten EM im November hatten sich die Schweizer der Retornaz-Equipe geschlagen geben müssen.

Im Bronzespiel nahmen die Schweizer das Zepter von Beginn weg in die Hand. Nach einem Nuller-End legten sie mit einem Zweierhaus vor. Dann gelang es ihnen in 3 Ends in Folge, Steine zu stehlen: Zunächst 1, dann 2, dann 3. Namentlich Schwaller selbst (98 % gelungene Steine) und Schwarz auf der 4. Position (88 %) spielten überragend. WM-Bronze ist auch ein kleiner Trost für das beste Team der Round Robin nach dem 5:7 gegen Kanada im Halbfinal.

Schottland holt den Titel

Die Kanadier ihrerseits verloren später den Final gegen ein überragendes Schottland 9:3. Die Prozent-Werte der Schweizer waren schon stark, doch diejenigen der Schotten schienen von einem anderen Stern zu sein. Bei Spielhälfte (Stand 6:1) hatte Skip Bruce Mouat auf der 4. Position keinen Fehlstein gespielt – der Teamschnitt lag bei über 98 %.

In der Folge gaben die Schotten ein wenig ab und ihre Genauigkeit senkte sich bis zum Ende um 2 Prozentpunkte. Dies reichte trotzdem ungefährdet zum 9:3-Sieg, nach 8 Ends gaben die Kanadier, welche nicht an ihre Leistung aus dem Halbfinal anknüpfen konnten, auf.

Für das Schottische Team um Skip Mouat ist es der erste WM-Titel in dieser Formation. Schottland war zuletzt 2009 Weltmeister geworden.