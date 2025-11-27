Legende: Haben gut lachen Die Schweizer Curler mit Pablo Lachat-Couchepin (rechts) und Benoît Schwarz-Van Berkel stehen im EM-Halbfinal. SWISSCURLING Association

Die Schweizer Curler beschliessen an der EM in Lohja die Round Robin mit einem 8:4-Erfolg gegen Norwegen.

Es ist der 7. Sieg für das Team des CC Genf im 9. Vorrunden-Spiel.

Der Halbfinal-Gegner steht noch nicht fest.

Die Schweizer Curler haben zum Abschluss der Round Robin noch einmal die Muskeln spielen lassen. Die Equipe von Skip Yannick Schwaller dominierte Norwegen ab dem 3. End und fuhr einen ungefährdeten 8:4-Sieg ein. Nach dem 7. End und einem Schweizer Dreierhaus kam «Alternate» Kim Schwaller wieder zu ein paar Einsatzminuten (für Pablo Lachat-Couchepin). Allzu viel Praxis-Erfahrung konnte der jüngere Bruder des Skips jedoch erneut nicht sammeln. Die Norweger gaben die Partie nach 8 Ends auf.

Nach 2 Ends hatte die Partie 2:2 gestanden. In den folgenden 5 Ends liessen die Schweizer jedoch nur noch einen norwegischen Punkt zu und schrieben ihrerseits 6 Steine. So konnten sie nach dem 7. End Lachat-Couchepin eine verfrühte Pause gönnen.

Wer wird Halbfinal-Gegner?

Damit beendeten die Schweizer eine äusserst erfolgreiche Round Robin, in der sie 7 Siege in 9 Spielen einfahren konnten, mit einem Ausrufezeichen. Weiter geht es für die Genfer Equipe am Freitagmorgen um 08:00 Uhr im Halbfinal. Wer der Gegner sein wird, steht erst in ein paar Minuten fest.

EM in Lohja