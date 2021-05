Die Curling-WM im olympischen Mixed-Doppel in Aberdeen ist für das Schweizer Duo Jenny Perret/Martin Rios in den Viertelfinals zu Ende gegangen.

Mixed-Curler Perret/Rios in WM-Viertelfinals ausgeschieden

Jenny Perret und Martin Rios haben sich in Aberdeen in den Viertelfinals aus dem WM-Turnier im Mixed-Doppel verabschieden müssen. Die Olympia-Zweiten von Pyeongchang 2018 mussten sich Kanada mit 6:7 nach Zusatzend geschlagen geben. Dies, obwohl die Bielerin und der Glarner zwischenzeitlich 5:1 geführt hatten.

Kanada stellt – wie auch Schweden und Schottland – an der WM ein Team mit renommierten Spielern aus dem klassischen Vierer-Curling. Im Einsatz sind Kerri Einarson, Skip des aktuellen kanadischen Meisterteams der Frauen, und Brad Gushue, der ebenfalls als Teamchef 2006 Olympiasieger und 2017 Weltmeister wurde.

2022 in Peking dabei

Gleichwohl erreichten Perret/Rios an der WM in Aberdeen ein grosses Ziel: Das Duo hatte sich tags zuvor mit dem Einzug in die K.o.-Phase das Olympia-Ticket für Peking 2022 gesichert.