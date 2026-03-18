Die Schweizer Curlerinnen um Skip Xenia Schwaller holen an der WM in Calgary den 7. Sieg im 8. Spiel.

Gegen Australien lässt das Team des CC Grasshoppers nichts anbrennen und gewinnt 10:1.

Im 9. Spiel der Round Robin fordert die Schweiz am Donnerstag ab 16:00 Uhr Norwegen heraus (live bei SRF).

Die Verhältnisse schienen bereits vor dem Aufeinandertreffen klar: Während die Schweizer Curlerinnen in bislang 7 Spielen nur einmal verloren hatten, war es bei Australien genau umgekehrt: 1 Sieg, 6 Niederlagen. Dementsprechend deutlich fiel am Ende auch der Sieg des Teams des CC Grasshoppers aus.

Dafür mussten die Schweizerinnen um Skip Xenia Schwaller nicht einmal annähernd zu Höchstform auflaufen – die Partie verkam fast schon zu einem Trainingsspiel. Den Australierinnen wollte nämlich an diesem Abend nicht viel gelingen, der Klassenunterschied zeigte sich klar. Skip Helen Williams hatte ausserdem eine ziemlich überschaubare Quote bei den letzten Steinen. Im 1. End hatten die Schweizerinnen noch den Vorteil des letzten Steins – diesen nutzten sie gleich zur 2:0-Führung.

Schweiz stiehlt Stein um Stein

In der Folge war der «Vorteil» auf Seiten Australiens. Doch die Schweiz stahl in den nächsten drei Ends jeweils Steine. Erst 3, dann 2, dann einen. Erst im 5. End durfte Williams ein Erfolgserlebnis feiern: Sie verkürzte auf 1:8, klatschte anschliessend lachend mit ihren Mitspielerinnen ab. Nach dem 6. End zogen die Australierinnen einen Schlussstrich und gaben auf. Das Endergebnis: 10:1.

Dank des weiteren Siegs grüssen die Schweizerinnen weiterhin von der Tabellenspitze. Australien bleibt am unteren Ende der Rangliste hängen.

So geht es weiter

Den nächsten Auftritt haben Schwaller und Co. am Donnerstagnachmittag Schweizer Zeit. Um 16:00 Uhr geht es gegen Norwegen (live im SRF-Stream).

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