In ihrer 7. WM-Partie schlagen die Schweizer Curler Aussenseiter Neuseeland mit 8:3.

Mit drei Zweierhäusern in den ersten sechs Ends sorgen die Gastgeber in Schaffhausen früh für klare Verhältnisse.

Am Abend (ab 18:55 Uhr live auf SRF info) trifft die Schweiz auf Tschechien.

Die Schweizer Curler mit Pablo Lachat, Sven Michel, Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel kommen an der Heim-WM in Schaffhausen immer besser in Fahrt. Nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Partien fuhren die Gastgeber nun gegen das noch sieglose Neuseeland den vierten Sieg in Folge ein. Der Favorit setzte sich ohne Probleme mit 8:3 durch.

Die Schweizer starteten gut in die Partie und liessen sich im 1. End ein Zweierhaus notieren. Mit dem nächsten Zweierhaus im 4. End stellten sie auf 4:1. Die Neuseeländer agierten über das gesamte Spiel zu fehlerhaft, um richtig Druck auf Schwaller und Co. ausüben zu können. Die beiden Steine im 6. End zum 6:2 bedeutete die Vorentscheidung. Nach 8 Ends gab Neuseeland auf.

Im Abendspiel um 19:00 Uhr gegen Tschechien ist die Schweiz erneut favorisiert und kann einen grossen Schritt Richtung K.o.-Phase machen.