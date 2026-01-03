Legende: Verteidigt seinen Titel erfolgreich Darts-Weltmeister Luke Littler. Getty/John Walton/PA Images

Luke Littler ist zum zweiten Mal Darts-Weltmeister. Der 18-jährige Engländer gewann den Final gegen den Niederländer Gian van Veen am Samstag in London klar mit 7:1 und verteidigte damit als erster Profi seit dem Schotten Gary Anderson 2016 erfolgreich den Titel. Littler festigt zudem seine Spitzenposition in der Weltrangliste und erhält ein Rekordpreisgeld von einer Million Pfund.

Youngster Littler krönte damit eine Traumsaison, in der er zuvor auch das World Matchplay, den World Grand Prix und den Grand Slam of Darts gewonnen hatte. Im Verlauf des Turniers geriet Littler im Alexandra Palace nie richtig in Gefahr. Die Weltnummer 1 gab auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel lediglich vier Sätze ab, zwei davon im Achtelfinal gegen Rob Cross.

Europameister van Veen verbessert sich trotz seiner Final-Niederlage auf Ranglistenplatz drei und verdrängt Landsmann Michael van Gerwen als besten Niederländer.