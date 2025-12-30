Titelverteidiger Luke Littler hat sich mit bissigen Worten für Buhrufe des Publikums während seiner Achtelfinalpartie revanchiert.

Littler legt sich mit dem Publikum an: «Danke für mein Preisgeld»

Legende: Richtet bissige Worte an das Publikum im «Ally Pally» Luke Littler. Reuters/Action Images

Mit reichlich Mühe kämpfte sich Luke Littler an der Darts-WM gegen Rob Cross in den Viertelfinal. Der 18-Jährige setzte sich gegen den Ex-Weltmeister schliesslich aber mit 4:2 durch. Während der Partie wurde Littler allerdings immer wieder vom Publikum im Alexandra Palace gestört.

Für die Buhrufe revanchierte sich der Titelverteidiger im Siegerinterview auf der Bühne: «Das juckt mich nicht. Ich will eines sagen: Ihr zahlt für Tickets – ihr zahlt also mein Preisgeld. Danke für mein Geld. Danke, dass ihr gebuht habt. Come on!» sagte Littler.

«Musste meinen Job machen»

An der späteren Medienkonferenz zeigte er sich überrascht vom Verhalten der Fans: «Es ist, wie es ist. Sie wollten, dass der Favorit rausfliegt. Ich musste einfach meinen Job machen.»

Im Viertelfinal am Neujahrstag trifft der Weltranglistenerste auf den Sieger des Duells zwischen Luke Woodhouse (ENG) und Krzysztof Ratajski (POL).