Weltmeister Luke Littler zieht an der Darts-WM mit einer Gala in den Halbfinal ein. Luke Humphries erwischt keinen guten Abend.

Legende: Beendete Satz 1 mit einem «Big Fish» Luke Littler. imago images/Sports Pro Images

Luke Littler ist im Londoner «Ally Pally» mit einem 5:0-Sieg gegen den Polen Krzysztof Ratajski in den Halbfinal eingezogen. Der 18-jährige Engländer benötigte für seinen Vorstoss unter die letzten Vier nur 33 Minuten. Im Halbfinal trifft der Titelverteidiger und meistgenannte Favorit auf Ryan Searle. Der Engländer gab bei seinem 5:2-Sieg gegen den Waliser Jonny Clayton erstmals im Turnier Sätze ab.

Van Veen eliminiert Humphries

Den Halbfinaleinzug verpasst hat Luke Humphries. Der Weltmeister von 2024 unterlag Gian van Veen letztlich klar mit 1:5, nachdem er phasenweise akute Mühe auf die Doppel bekundet hatte. Der Niederländer van Veen, Juniorenweltmeister von 2024 und 2025, ist einer der Aufsteiger der letzten zwei Jahre.

Im Halbfinal trifft der 23-Jährige auf Gary Anderson. Der schottische Ex-Weltmeister beendete den Siegeszug von Turnierdebütant und Publikumsliebling Justin Hood (5:2).