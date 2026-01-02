Luke Littler lässt Ryan Searle keine Chance und steht zum 3. Mal in Folge im WM-Final. Dort trifft er auf Gian van Veen.

Legende: Weiter unbezwingbar Luke Littler. IMAGO / Action Plus

Luke Littler steht zum 3. Mal in Folge im Final der Darts-WM. Der Titelverteidiger liess Ryan Searle im Halbfinal keine Chance und siegte mit 6:1 Sätzen. Der 18-jährige Weltmeister, der Topfavorit auf den Titel, gestand seinem Landsmann nur den ersten Satz zu.

Danach drehte die Weltnummer 1, die sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal und zum jüngsten Darts-Weltmeister kürte, auf. Zwischenzeitlich sicherte sich Littler elf Legs in Serie.

Van Veen mit Premiere

Im Final trifft Littler auf den Niederländer Gian van Veen. Der 23-Jährige steht bei seiner dritten WM-Teilnahme zum ersten Mal im Endspiel. Im absolut hochklassigen Halbfinal gegen den zweifachen Weltmeister Gary Anderson überzeugte van Veen in den wichtigen Momenten und mit einer überragenden Checkout-Quote. Am Ende siegte der Niederländer in der Partie, in welcher beide Spieler über 102 Punkte im Schnitt spielten, mit 6:3.

Der WM-Titel wird am Samstag ausgespielt. Neben der begehrten «Sid Waddell Trophy» geht es im Alexandra Palace in London auch um das Rekordpreisgeld von 1 Million Pfund.