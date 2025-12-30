 Zum Inhalt springen

Darts-WM Warten auf 4. WM-Titel geht weiter: Van Gerwen gegen Anderson out

Der 55-jährige Schotte hat im mit Spannung erwarteten Duell der Ex-Weltmeister den Viertelfinal der Darts-WM erreicht.

30.12.2025, 23:24

Spieler bei einer Dartmeisterschaftsveranstaltung auf der Bühne.
Legende: Durfte sich im «Ally Pally» feiern lassen Gary Anderson. James Fearn/Getty Images

Gary Anderson bezwang Michael van Gerwen (NED) in einem zeitweise hochklassigen, aber am Ende eindeutigen Achtelfinal-Match 4:1 und trifft nach dem Jahreswechsel auf den neuen Publikumsliebling Justin Hood (ENG). Vorjahresfinalist van Gerwen verpasste erstmals seit der WM 2022 die Runde der besten 8, damals hatte er aufgrund einer Corona-Infektion nicht zu seinem Achtelfinal-Match antreten können.

Anderson, WM-Champion von 2015 und 2016, legte im Alexandra Palace stark los und entschied die ersten 2 Sätze für sich. Zwar schlug van Gerwen mit einem starken 3. Durchgang zurück, doch in der Folge nutzte Anderson die zahlreichen Fehler des dreifachen Weltmeisters auf die Doppel aus.

