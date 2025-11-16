Der jüngste Weltmeister war er schon. Dank des Erfolgs beim Grand Slam of Darts wird Luke Littler auch die Nummer 1.

Legende: Der Siegesdurst ist noch lange nicht gelöscht Luke Littler sorgt für weitere Rekorde. imago images/Action Plus

Darts-Weltmeister Luke Littler hat an einem denkwürdigen Finaltag seinen Titel beim Grand Slam of Darts erfolgreich verteidigt. Im Endspiel siegte der 18-Jährige nach einem starken Schlussspurt mit 16:11 gegen seinen Landsmann Luke Humphries und machte sich damit zur jüngsten Nummer 1 in der Darts-Geschichte.

Bereits durch den Finaleinzug hatte der jüngere Luke den älteren als Weltranglistenersten verdrängt. Anschliessend legte Littler nach und sicherte sich den Titel zum 2. Mal in Folge. Für Littler ist es der insgesamt 8. Majortitel seiner Karriere, er zog mit Humphries gleich, der 2023 beim Grand Slam, dem drittwichtigsten Turnier des Jahres, gewonnen hatte.

Humphries mit Kampfansage

«Ich bin der Beste der Welt», hatte «The Nuke» wenige Stunden zuvor nach seinem 16:9-Erfolg im Halbfinal über den Niederländer Danny Noppert gesagt. Der 30-jährige Humphries zeigte sich nach der Niederlage bereits wieder angriffslustig. «Ich werde die WM gewinnen», sagte er. Diese findet wie üblich im Londoner Alexandra Palace statt und beginnt am 11. Dezember.