Der jüngste Weltmeister im Darts-Sport war er schon. Nun ist Luke Littler auch erstmals die Nummer 1 der Welt.

Legende: Der Siegesdurst ist noch lange nicht gelöscht Luke Littler sorgt für weitere Rekorde. imago images/Action Plus

Luke Littler wird zur jüngsten Nummer 1 in der Geschichte der Darts-Weltrangliste. Der 18-jährige Engländer erreichte beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton mit einem klaren 16:9 gegen den Niederländer Danny Noppert den Final und wird damit seinen Rivalen Luke Humphries (ebenfalls England) am Montag als Primus ablösen.

Davor spielen die beiden besten Profis der Welt am Sonntagabend im direkten Duell um den Titel, den vor zwei Jahren Humphries und im vergangenen Jahr Littler gewann. Selbst bei einem Humphries-Sieg wird Littler aber die Spitzenposition übernehmen.

Humphries hatte Ranglistenplatz 1 seit seinem WM-Titel im Januar 2024 inne und wird kurz vor der WM 2026 abgelöst. Damit steht auch fest, dass Littler als Topgesetzter in die WM in London (11. Dezember bis 3. Januar) gehen wird.

Littler hat einen bemerkenswerten Siegeszug hinter sich und hat bereits jeweils einen Titel bei der WM, der Premier League und dem World Matchplay. In das Turnier im Alexandra Palace wird «The Nuke» (Die Atombombe), wie Littler genannt wird, als Favorit starten.