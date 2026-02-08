Vor der 60. Ausgabe des Super Bowl in der Nacht auf Montag dreht sich alles um Drake Maye (New England) und Sam Darnold (Seattle).

Legende: Duellieren sich im Super Bowl Drake Maye (l.) und Sam Darnold. IMAGO Imagn Images/Icon Sportswire/SRF

Bei den Medienterminen vor dem Duell im Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks ist das Gedränge immer dann am grössten, wenn Drake Maye oder Sam Darnold Fragen der Journalisten beantworten.

Maye kennt es nicht anders. Der 23-Jährige ist für Patriots-Fans der Nachfolger von Superstar Tom Brady. Er liefert schon im 2. Jahr seiner Karriere überragende Leistungen ab. Der Lohn: Die 1. Super-Bowl-Teilnahme für das Team seit dem Abschied von Brady, der die Patriots 9-mal in den Super Bowl geführt hatte und 6-mal als Sieger vom Platz ging.

«Er war abgeschrieben»

Darnold dagegen hat auch die Schattenseiten erlebt. Vor 2 Jahren war er schon mal im Super Bowl, als Ersatzmann der San Francisco 49ers. Der inzwischen 28-Jährige galt als gescheitert.

Wie aussergewöhnlich sein Weg ist, verdeutlicht diese Statistik: Noch nie hat ein Quarterback den Super Bowl gewonnen, wenn er zuvor bereits für 4 verschiedene Teams gespielt hat. «Er war abgeschrieben», sagte Teamkollege Cooper Kupp. Nun kämpft Darnold um den grössten Triumph der Karriere.