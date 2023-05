Inhalt

E-Sports National League - Lausanne holt den Meistertitel

In der eNationalleague, der digitalen Variante der National League, treten die Schweizer Eishockeyklubs gegeneinander an – statt auf dem Eis an der Konsole, in 1-gegen-1-Matches im Spiel NHL. Am Sonntag konnte Mirco Salvi zum dritten Mal den Meistertitel für den Lausanne HC sichern.