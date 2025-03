Die Natureisbahn in St. Moritz ist Bestandteil der Schweizer Olympia-Pläne 2038. Die steigenden Temperaturen machen ihr aber zu schaffen.

Steigende Temperaturen gefährden Olympia-Rennen in St. Moritz

Die Schweiz liebäugelt mit der Austragung der Olympischen Winterspiele 2038. Die Bobbahn in St. Moritz ist dabei ein fester Bestandteil dieser Olympia-Pläne. Doch die einzig verbliebene Natureisbahn der Welt hat zu kämpfen. Die steigenden Temperaturen machen der 1904 in Betrieb genommenen Bahn zu schaffen.

In dieser Saison kamen die Betreiber gut zurecht mit den Bedingungen, nur an zwei Tagen konnte die Bahn nicht benutzt werden. Die Jahre zuvor sah das auch schon anders aus. Im Hinblick auf mögliche Olympische Spiele müsste die Bobbahn während einigen Wochen in Betrieb sein und der Belastung von mehreren Sportarten (Bob, Rodeln, Skeleton) standhalten. Dafür sind Anpassungen unumgänglich.

Wie potentielle Massnahmen zum Schutz der Natureisbahn aussehen könnten und was Geschäftsführer Gregor Stähli zu möglichen Olympia-Rennen in St. Moritz sagt, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.