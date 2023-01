Medaille für die Schweiz an der Eiskunstlauf-EM in Finnland: Lukas Britschgi wird bei den Männern Dritter.

Der 24-Jährige zeigt eine starke Kür und verbessert sich gegenüber dem Kurzprogramm um zwei Positionen.

Gold gewinnt der Franzose Adam Siao Him Fa vor dem Italiener Matteo Rizzo.

Lukas Britschgi ist der grosse Coup gelungen: Der 24-jährige Schaffhauser gewann an den Europameisterschaften im finnischen Espoo dank der zweitbesten Kür aller Finalisten die Bronzemedaille.

Britschgi tritt damit bei den Männern in die Fussstapfen von Stéphane Lambiel, der in den Jahren 2006, 2008 und 2010 jeweils EM-Silber holte. Die bislang letzte Schweizer Medaille an kontinentalen Titelkämpfen ging auf das Konto von Sarah Meier, die bei der Heim-EM in Bern 2011 Gold gewann.

Dank toller Kür vom 5. auf den 3. Platz gesprungen

Britschgi zeigte in Finnland die bislang beste Kür seiner Karriere. Die Darbietung wurde mit 168,75 Punkten bewertet. Er steigerte sich vom 5. Zwischenrang nach dem Kurzprogramm auf den Podestplatz. Dies mit dem Total von 248,01 Zählern. Der Sieg ging in Abwesenheit der russischen Topläufer an den Franzosen Adam Siao Him Fa (267,77 Punkte) vor dem Italiener Matteo Rizzo (259,92 Punkte).