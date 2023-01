Der 24-jährige Schaffhauser verschaffte sich an der Eiskunstlauf-EM in Espoo trotz einem frühen Sturz eine gute Ausgangslage.

Eiskunstlauf-EM in Espoo

Nach dem Kurzprogramm belegt Lukas Britschgi an der EM den guten 5. Zwischenrang. Dabei holte der dreifache Schweizer Meister, der sich von seinem Ende November bei einem Velo-Sturz erlittenen Schlüsselbeinbruch gut erholte zeigte, zur Musik «Another Level» nicht einmal ganz das Maximum heraus. Beim Vierfach-Toeloop verzeichnete er früh einen Sturz.

Doch Britschgi liess sich vom Missgeschick bei seinem ersten Element nicht verunsichern und beendete den Wettkampf mit respektablen 79,26 Punkten. Obwohl er damit fast sieben Punkte unter seiner im November gelaufenen Bestleistung blieb, ist Britschgi auf gutem Weg, bei seiner vierten EM-Teilnahme sein Bestergebnis (ein 11. Rang vor einem Jahr) zu toppen.

Siao Him Fa eine Klasse für sich

In Abwesenheit der russischen Läufer führt der Franzose Adam Siao Him Fa mit 96,53 Punkten das Klassement vor der Kür vom Freitag souverän an. Dahinter folgen der Italiener Matteo Rizzo (86,46) und der letztjährige EM-Dritte Deniss Vasiljevs (84,81) aus Lettland. Britschgis Rückstand auf das Podest beträgt gut fünfeinhalb Punkte.