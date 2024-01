Kimmy Repond kommt im Kurzprogramm an der EM im litauischen Kaunas nicht über Platz 8 hinaus. Dafür überzeugt mit Livia Kaiser die zweite Schweizerin.

Eiskunstlauf-EM in Kaunas

Noch ist bei Kimmy Repond nichts verloren, trotzdem war ihr die Enttäuschung nach Bekanntgabe ihrer Punktzahl anzusehen: 60,34 Zähler reichten in der Endabrechnung «nur» zu Platz 8. Für die Bronze-Gewinnerin der letztjährigen EM in Espoo (FIN) eine leise Enttäuschung.

Bereits bei ihrer ersten Sprung-Kombination – dreifach Flip, dreifach Toeloop – war sie bei der Landung etwas unsicher und erhielt Abzüge. Später folgte das grössere Malheur: Ein Sturz im Sprungansatz für einen Dreifach-Lutz. Die 17-jährige Baslerin liess sich nicht beirren und zog ihren Auftritt in der Folge durch. Für die Kür am Samstag (ab 14:00 Uhr live bei SRF) qualifizierte sich Repond mühelos, hat in Kaunas (LTU) aber noch Luft nach oben.

03:25 Video Leicht fehlerbehaftet: Das Kurzprogramm von Repond an der EM Aus Sport-Clip vom 11.01.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 25 Sekunden.

Kaiser überzeugend, Hendrickx überragend

Für ein überraschendes Ausrufezeichen aus Schweizer Sicht sorgte Livia Kaiser: Das Programm der 19-Jährigen aus Frauenfeld wurde mit starken 66,31 Punkten und Schlussrang 4 belohnt. Vor allem bei ihren Sprüngen überzeugte Kaiser – wie gewohnt – auf ganzer Linie. Auch das Laufen glückte ihr mehrheitlich wie gewünscht.

03:25 Video Das starke Kurzprogramm von Livia Kaiser Aus Sport-Clip vom 11.01.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 25 Sekunden.

Die Beste nach dem Kurzprogramm war überlegen die Belgierin Loena Hendrickx (74,66) vor ihrer Landsfrau Nina Pinzarrone (69,70). Dritte wurde die Georgierin Anastasija Gubanowa (68,96).