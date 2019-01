Die Schweizer Eiskunstläuferin Alexia Paganini bringt sich mit einem starken ersten Auftritt in eine gute Ausgangslage.

Eiskunstlauf-EM in Minsk

Alexia Paganini befindet sich an der EM in Minsk auf Medaillenkurs. Die 17-Jährige musste sich im Kurzprogramm einzig den Russinnen Alina Sagitowa und Sofia Samodurowa geschlagen geben.

Die in den USA lebende Paganini hat dank einem einwandfreien Kurzprogramm mit der Kombination Dreifach-Lutz/Dreifach-Toeloop ihre persönliche Bestmarke um 2,21 auf 65,64 Punkte verbessert.

Gold und Silber wohl bereits vergeben

Paganini kann nun gar von einer EM-Medaille träumen – es wäre die erste einer Schweizerin seit dem Titelgewinn von Sarah Meier im Jahr 2011 in Bern. Gold und Silber liegen wohl ausser Reichweite, da Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Sagitowa (75,00 Punkte) sowie Samodurowa (72,88) ein ordentliches Polster haben.

Dahinter geht es aber knapp zu und her: Paganinis Reserve auf Platz 6 beträgt lediglich 2,35 Punkte. Insofern ist in der Kür am Freitagabend Spannung angesagt. Neben Paganini qualifizierte sich mit der 21-jährigen Yasmine Yamada (18.) eine zweite Schweizerin für die Kür.