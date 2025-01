Kimmy Repond läuft im Kurzprogramm hinter Anastasia Gubanowa und Niina Petrokina auf Rang 3. Am Freitag folgt die Kür.

Eiskunstlauf-EM in Tallinn

Eiskunstläuferin Kimmy Repond liegt an den Europameisterschaften in Tallinn nach dem Kurzprogramm auf Kurs in Richtung einer zweiten EM-Medaille.

Die 18-jährige Baslerin startete als letzte Läuferin und zeigte eine sehr starke Darbietung. Die Zufriedenheit ob ihrer eigenen Leistung war Repond direkt nach dem Lauf anzusehen. Mit 68,68 Punkten belegte sie hinter der Georgierin Anastasia Gubanowa und der Lokalmatadorin Niina Petrokina den 3. Platz – alle drei liegen innerhalb von weniger als einem halben Punkt.

Damit ist alles angerichtet für einen hochspannenden Final, der am Freitagabend mit der Kür stattfindet (live ab 18:55 Uhr auf SRF zwei). Dann wird Repond versuchen, nach der kleinen Bronzemedaille für das Kurzprogramm die grosse goldene Medaille zu ergattern.

Schweizer Duo qualifiziert

Bei den Paaren qualifizierte sich das Schweizer Duo Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart mit dem 13. Rang im Kurzprogramm für die Kür der besten 16. Die erste Medaillenentscheidung der EM findet am Donnerstagabend statt.