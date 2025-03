Legende: Kam an der WM nie richtig auf Touren Lukas Britschgi. Imago/Imagn Images

Lukas Britschgi kann sich an der Eiskunstlauf-WM in Boston in der Kür nicht wie erhofft verbessern.

Der 27-jährige Schaffhauser fällt in der Kür nach einem durchschnittlichen Auftritt noch von Platz 11 auf 12 zurück.

Der Sieg geht an den US-Amerikaner Ilia Malinin vor Michail Schaidorow (KAZ) und Yuma Kagiyama (JPN).

Lukas Britschgi ist in der Kür nicht der erhoffte Sprung nach vorne geglückt. Der angeschlagene Europameister konnte nach dem fehlerhaften Kurzprogramm auch in der Entscheidung an der Eiskunstlauf-WM in Boston nicht seine Bestleistung abrufen. Mit 158,36 Punkten landete der Schaffhauser in der Kür auf Rang 14 und beendete die WM mit einem Total von 244,19 Zählern an 12. Stelle.

Der 27-Jährige war nach einer langwierigen Knieverletzung, einer Schnittverletzung vom Februar und einer Erkältung in dieser Woche nicht in Topform angetreten. Mit dem 12. Schlussrang hat er aber immerhin einen direkten Startplatz für die Schweiz an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand herausgeholt.

Malinin überlegen zu WM-Gold

An der Spitze holte sich der überragende Ilia Maninin vor Heimpublikum mit einem Gesamtskore von 318,56 Punkten über 30 Zähler vor dem überraschenden Michail Schaidorow die Goldmedaille. Der Kasache fing den zuvor zweitplatzierten Yuma Kagiyama in der Kür noch ab. Der Japaner patzte bei seinem Auftritt zwar gleich mehrfach, konnte den Bronze-Platz aber gerade noch verteidigen.