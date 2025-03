Nach Fehlstart in Kür: Repond auf Schlussrang 12

Eiskunstlauf-WM in Boston

Kimmy Repond belegt an der Eiskunstlauf-WM in Boston nach zwei Stürzen in der Kür den 12. Schlussrang.

Die erst kürzlich von einer Wadenverletzung genesene Livia Kaiser klassiert sich auf Platz 23.

Den Sieg sichert sich die Amerikanerin Alysa Liu vor den Japanerinnen Kaori Sakamoto und Mone Chiba.

Obwohl Kimmy Repond der Auftakt an der WM in Boston mit dem 10. Platz im Kurzprogramm nicht ganz nach Wunsch geglückt war, durfte sie sich in der Kür doch noch gute Chancen ausrechnen. Der Rückstand der WM-Fünften von 2024 auf das Podest betrug nur knapp 6 Punkte.

Zum Lied «Gladiator» von Hans Zimmer erlebte Repond allerdings einen denkbar schlechten Start in ihre Kür. Bei den ersten beiden Sprüngen stürzte sie. In der Folge fing sich die 18-Jährige aber und brachte ihr Programm ohne weitere Fehler zu Ende.

Der Angriff auf die Podestplätze war nach dem unglücklichen Auftakt aber nicht mehr möglich. Repond erhielt für ihre Kür 115,91 Punkte, verpasste ihre beste Saisonleistung damit um fast 13 Zähler. Mit einem Gesamtskore von 183,33 klassierte sie sich auf Schlussrang 12.

Kaiser kämpft sich durch

Mit Livia Kaiser hatte noch eine weitere Schweizerin die Qualifikation für die Kür geschafft. Nach Platz 9 an der WM 2024 in Montreal war in Boston ein weiterer Top-10-Platz erwartungsgemäss nicht möglich. Kaiser hatte wegen einer Wadenverletzung auf die EM verzichten müssen und war erst kurz vor der WM wieder ins Training eingestiegen.

Trotz dieser schwierigen Umstände zeigte Kaiser nach Rang 23 im Kurzprogramm in der Kür eine kämpferisch starke Leistung und erhielt 93,22 Punkte. Ihre Saisonbestleistung liegt bei 128,37 Zählern. Im Schlussklassement blieb sie auf dem 23. Platz.

Zwei Olympia-Quotenplätze

Die Ergebnisse von Repond und Kaiser in Boston haben erfreuliche Auswirkungen auf die kommende Saison. Dank den Klassierungen der beiden Athletinnen verfügt die Schweiz an den Olympischen Spielen 2026 in Italien bei den Frauen über zwei Quotenplätze.

Liu verteidigt Führung

Die Goldmedaille sicherte sich Alysa Liu. Die Amerikanerin, die bereits nach dem Kurzprogramm geführt hatte, realisierte mit 148,39 Punkten auch in der Kür den Bestwert. Dank ihrer überragenden Leistung liess sie die Japanerin Kaori Sakamoto um fast 5 Punkte hinter sich. Dritte wurde mit Mone Chiba eine weitere Japanerin.

Schlussklassement Box aufklappen Box zuklappen 1. Alysa Liu (USA) 222,97. 2. Kaori Sakamoto (JPN) 217,98. 3. Mone Chiba (JPN) 215,24. Ferner: 12. Kimmy Repond (SUI) 183,33. 23. Livia Kaiser (SUI) 146,90.

Zehnder/Sieber ausgeschieden

Im Eistanz haben Gina Zehnder und Beda Leon Sieber die Qualifikation für den Kürtanz der besten 20 Paare verpasst. Das Schweizer Duo belegte im Rhythmustanz mit 57,07 Punkten den 30. Platz. Zum Einzug in den Kürtanz fehlten ihnen über 11 Punkte. Den besten Wert stellte das amerikanische Duo Madison Chock/Evan Bates mit 90,18 Punkten auf.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Kür der Männer sehen Sie in der Nacht auf Sonntag ab 01:00 Uhr live im SRF-Stream. Ebenfalls am Sonntag ab 16:30 Uhr zeigen wir ausserdem eine Teilaufzeichnung auf SRF zwei.

