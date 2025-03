Kimmy Repond belegt nach dem Kurzprogramm an der WM in Boston Platz 10, Livia Kaiser ist 23.

Repond im Kurzprogramm 10. – auch Kaiser in Kür dabei

Eiskunstlauf-WM in Boston

Die Schweizer Medaillenhoffnung Kimmy Repond liegt an den Eiskunstlauf-WM in Boston nicht auf Podestkurs. Die 18-jährige Baslerin belegt nach dem Kurzprogramm nur den 10. Rang.

Zur Musik «Mother Nature» von Hans Zimmer zauberte Repond einen leidenschaftlichen Auftritt ohne grosse Fehler aufs Eis, der mit 67,42 Punkten bewertet wurde. Repond hätte sich mehr erhofft, wie sie im SRF-Interview sagte: «Ich hoffte, näher bei den 70 Punkten zu sein. Aber ich bin mit meiner Performance zufrieden.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Kür der Frauen sehen Sie in der Nacht auf Samstag ab 01:00 Uhr live im SRF-Stream. Ebenfalls am Samstag ab 13:25 Uhr zeigen wir ausserdem eine Teilaufzeichnung auf SRF zwei.

Aufs Podest fehlen der EM-Dritten von 2023 vor der entscheidenden Kür in der Nacht auf Samstag knapp sechs Punkte. An der EM im Januar hatte sie nach zwei Stürzen eine Medaille als 4. knapp verpasst. Nach den WM-Rängen 8 (2023) und 5 (2024) rechnete sich Repond auch diesmal gute Chancen aus, dass ihr erneut ein Top-8-Resultat gelingt. Damit würde sie sich für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand qualifizieren.

Kaiser nach überstandener Verletzung solid

Mit nicht ganz so hohen Erwartungen war Livia Kaiser, die zweite Schweizerin, an die WM gereist. Sie hatte die EM aufgrund einer Wadenverletzung auslassen müssen. Die 20-jährige Thurgauerin qualifizierte sich mit 53,68 Punkten als 23. gerade noch für die Kür der besten 24. Vor einem Jahr überraschte Kaiser bei ihrer WM-Premiere mit Platz 9.

In Führung liegt mit 74,58 Punkten die Einheimische Alysa Liu, die im März 2024 mit erst 19 Jahren ihr Comeback gegeben hat. Die Japanerin Kaori Sakamoto, die Weltmeisterin der letzten drei Jahre, musste sich nach einem Wackler mit dem 5. Zwischenrang begnügen. Der Abstand zu Liu beträgt jedoch weniger als vier Punkte.

Klassement Kurzprogramm Box aufklappen Box zuklappen 1. Alysa Liu (USA) 74,58. 2. Mone Chiba (JPN) 73,44. 3. Isabeau Levito (USA) 73,33. Ferner: 10. Kimmy Repond (SUI) 67,42. 23. Livia Kaiser (SUI) 53,68. – 33 am Start, 24 für die Kür (Nacht auf Samstag) qualifiziert.

So geht's weiter

Am Donnerstag bestreiten in Boston die Männer mit Europameister Lukas Britschgi das Kurzprogramm. Ab 20:15 Uhr sind Sie im SRF-Stream live dabei.

