Kimmy Repond steigert sich an der WM in Montreal auf Platz 5. Livia Kaiser wird Neunte.

Eiskunstlauf-WM in Kanada

Nach ihrem verpatzten Kurzprogramm hat Kimmy Repond an der Eiskunstlauf-WM im kanadischen Montreal perfekt reagiert. In der Kür vom Freitag lief die Baslerin auf den starken 4. Rang. In der Endabrechnung ergab das Platz 5.

Repond, die am Mittwoch nur Zwölfte geworden war, stellte mit 133,38 Punkten eine neue persönliche Bestleistung für eine Kür auf. Mit insgesamt 196,02 Zählern – ebenfalls einer neuen Bestmarke – lag sie weniger als 8 Punkte hinter der Bronzemedaillengewinnerin Kim Chaeyeon aus Südkorea (203,59).

Mit Livia Kaiser durfte sich auch die zweite Schweizer Teilnehmerin über einen Top-Ten-Platz freuen. Die Thurgauerin verbesserte sich von Platz 10 auf den 9. Rang. Die EM-Vierte erhielt für die Kür 123,19 Punkte und beendete den Wettkampf mit 187,24 Zählern – beides keine persönlichen Bestwerte.

Kimmy Repond: «Habe gezeigt, was ich kann»
Livia Kaiser: «Nehme das Gefühl mit, vor so vielen Leuten zu fahren»

Seltener Hattrick

Die Japanerin Kaori Sakamoto holte sich zum dritten Mal in Folge den Weltmeistertitel, was seit der Amerikanerin Peggy Fleming zwischen 1966 und 1968 keiner Frau mehr gelungen war. Silber ging an die 17-jährige US-Amerikanerin Isabeau Levito.

