Im Januar war Kimmy Repond etwas überraschend zu Bronze an der EM gelaufen. Nun lieferte die 16-jährige Baslerin an der WM in Japan die Bestätigung für ihren damaligen Coup im finnischen Espoo. Nach dem starken 13. Zwischenrang nach dem Kurzprogramm gelang Repond in der Kür der bisher beste Auftritt ihrer jungen Karriere.

Zum Titel Exogenesis Symphony der britischen Band Muse lieferte Repond einen ausdrucksstarken, fehlerlosen Auftritt ab. Belohnt wurde dieser mit 131,34 Punkten – eine neue persönliche Bestleistung für die Schweizer Gymnasiastin.

Von Platz 13 auf 8

Dank der brillanten Kür schraubte Repond ihr Punktekonto zusammen mit dem Kurzprogramm auf total 194,09 Punkte hoch, was ebenfalls einem neuen persönlichen Bestwert entspricht. An dieser Marke schrammte in der Folge die eine oder andere Kokurrentin vorbei, so dass für Repond bei ihrer ersten Teilnahme überhaupt an einer WM der ausgezeichnete 8. Schlussrang resultierte.

In Japan war Repond die drittbeste Europäerin mit der achtbesten Bewertung aller Konkurrentinnen in der Kür. Als bislang letzte Schweizerin war Sarah Meier zwischen 2006 bis 2009 an der WM viermal in die Top Ten vorgestossen, davon zweimal mit Platz 6.

WM-Gold an Titelverteidigerin Sakamoto

An der Spitze des Klassements verteidigte Kaori Sakamoto ihren WM-Titel. Die 22-jährige Japanerin setzte sich mit dem Total von 224,61 Punkten nur knapp vor der Südkoreanerin Haein Lee durch, die auf 220,94 Punkte kam. Sakamoto lieferte hinter Lee zwar nur die zweitbeste Kür ab, dank ihrem Vorsprung aus dem Kurzprogramm reichte es vor Heimpublikum dennoch zur Titelverteidigung.

Bronze ging an die Belgierin Loena Hendrickx (210,42), die an der EM im Januar vor Repond Silber gewonnen hatte.