Vorfreude auf die Kür geschürt: Lukas Britschgi holt an der WM in Montreal im Kurzprogramm 93,41 Punkte.

Lukas Britschgi zeigte an den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Montreal ein starkes Kurzprogramm und belegt den 5. Zwischenrang. Mit 93,41 Punkten verbesserte der 26-jährige Schaffhauser die eigene Bestleistung um 1,9 Punkte. «Es war fantastisch», sagte Britschgi. «Die Atmosphäre war so toll, das Publikum so energiegeladen. Ich konnte heute mein volles Potenzial zeigen.»

An der EM im Januar war der letztjährige EM-3. nach dem ersten Wettkampfteil Zweiter gewesen, ehe er noch auf den 5. Platz zurückfiel. Diesmal will er auch in der Kür überzeugen. Vor einem Jahr wurde Britschgi WM-8., mit einer gelungenen Kür dürfte diese persönliche Bestleistung überboten werden.

00:41 Video Britschgi: «Es könnte kaum besser laufen als heute» Aus Sport-Clip vom 21.03.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Top-Trio setzt sich ab

An der Spitze zeigten die drei besten Athleten ein unglaubliches Niveau. Die Japaner Shoma Uno (107,72 Punkte) und Yuma Kagiyama (106,35) liegen knapp vor Ilia Malinin (105,97) aus den USA. Dass gleich ein Trio die 100-Punkte-Marke im Kurzprogramm knackte, hatte es zuvor noch nie gegeben. Uno strebt den 3. WM-Titel in Serie an. Mitfavorit Siao Him Fa (FRA) kam nach einer fehlerhaften Vorstellung nur auf Rang 19. Die Kür findet in der Nacht auf Sonntag statt.