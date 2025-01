Schock für den US-Eiskunstlaufverband: An Bord der am Mittwochabend in Washington abgestürzten Passagiermaschine befanden sich laut US-Medien mehrere Mitglieder des Verbands. Diese seien auf der Rückreise von einem Trainingslager gewesen, welches im Rahmen der nationalen Meisterschaft in Wichita im Bundesstaat Kansas stattgefunden habe.

Grosse Trauer beim Verband

Der Sender ABC zitierte aus einer Erklärung des Eiskunstlaufverbandes: «Wir sind erschüttert über diese unsägliche Tragödie und schliessen die Familien der Opfer in unser Herz». Über das Statement berichtete auch die Zeitung The Wichita Eagle. Die Organisation könne bestätigen, dass mehrere Mitglieder der Eiskunstlauf-Gemeinschaft an Bord des American-Airlines-Flugs waren. Wie das Blatt weiter schrieb, habe es sich um ein Trainingscamp für junge Nachwuchstalente gehandelt.

Unter den Passagieren befanden sich gemäss den russischen Nachrichtenagenturen TASS und RIA auch die früheren russischen Paarlauf-Weltmeister Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow. Diese hatten 1994 in Japan WM-Gold gewonnen.

Das Flugzeug war beim Landeanflug auf den Ronald-Reagan-Airport mit einem Hubschrauber des US-Militärs kollidiert. Viele Todesopfer werden befürchtet. Die Maschine startete in Wichita.