Legende: Zieht einen Schlussstrich Alexia Paganini. KEYSTONE / Salvatore Di Nolfi

Alexia Paganini verabschiedete sich via Instagram vom Spitzensport. Die in den USA geborene 22-Jährige startete seit 2017 für die Schweiz, da ihr Vater aus Brusio in Graubünden stammt. Auf nationaler Ebene gab es zwischen 2018 und 2022 kein Vorbeikommen an Paganini. An den Schweizer Meisterschaften triumphierte sie viermal.

An Europameisterschaften schaffte sie viermal den Sprung in die Top 10. Ihre beste Klassierung holte sie 2020, als sie als Vierte den Sprung auf das Podest knapp verpasste. 2018 und 2022 vertrat Paganini die Schweiz an Olympischen Spielen.

Zuletzt lief es Paganini aber nicht mehr wie gewünscht. Nun will sie sich auf Eisshows und andere Projekte konzentrieren.